"الأحساء للتنمية" تعرض مصنع نسيج للبيع لوقف خسائرها

أعلنت شركة الأحساء للتنمية عن رغبتها في بيع مصنع النسيج بالمدينة الصناعية بالمحافظة، بسبب تراكم الخسائر على المصنع ومحاولة إدارة الشركة التعديل من وضع الخسائر التي تبلغ قيمتها 142 مليون ريال والتي تؤثر على حقوق المساهمين في القوائم المالية الموحدة.

وأبدت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية "تداول" رغبتها في بيع مصنع النسيج بالمدينة الصناعية الأولى بالأحساء والمتوقف منذ عام 2007، والذي تبلغ مساحته 43,200 متر مربع، شاملا جميع المكائن والمعدات.

وقالت الشركة إن البيع سيتم بطريقة المنافسة العامة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو 15 مارس القادم، داعية المستثمرين المهتمين بشراء المصنع ومعاينته إلى التواصل معها.