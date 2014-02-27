"جازان" تنقض حكم إزالة إنشاءات تابعة لها

أعلنت شركة جازان للتنمية عن نقض حكم التمييز الصادر ضدها بشأن أرض متنازع عليها، وذلك بعد أن تقدم محامي الشركة بالتماس إعادة النظر في الحكم السابق، واستطاع وفق الدفوع التي قدمها نقض الحكم وإيقاف تنفيذه.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية "تداول" اليوم، إن النزاع في القضية كان على جزء من أرض قامت الشركة بإنشاءات عليها، وادعى الغير بملكيته لها بدون صك ملكية وإثبات، وتم الحكم ضد الشركة وتمييز الحكم بإزالة الإنشاءات، إلا أنه تم نقض الحكم وإيقاف تنفيذه،مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات لاحقاً.