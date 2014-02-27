"مبرد" توقع اتفاقية إدارة محفظة بـ37 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن توقيع اتفاقية إدارة محفظة استثمارية مع شركة الجزيرة للأوراق المالية بقيمة 37 مليون ريال، بموجب اتفاقية إدارة المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنه سيتم البدء في العمل بالمحفظة في 2 مارس القادم، بهدف تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة.

وقالت الشركة إنه سيتم تمويل المحفظة ذاتياً، فيما سيتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية.