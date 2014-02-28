سامسونج تسعى للهيمنة.. بطرح Galaxy S5 بـ650 دولارا

بطرح شركة "سامسونج" الكورية هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي S5 ) تفجرت العديد من الأسئلة في أوساط المستخدمين والتي يتصدرها سعر الهاتف الجديد، وهو السؤال الذي بجوابه تتحدد الجدوى الاقتصادية للإضافات التي يتضمنها "جالاكسي أس 5".

وكانت شركة "سامسونج" قد طرحت هاتفها الجديد في مؤتمر صحافي كبير عقدته في مدينة برشلونة الإسبانية، وكشفت عن العديد من المزايا التي تميز الجهاز الجديد والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المستخدمين والمتابعين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

ومن المفترض أن يكون الجهاز الجديد قد توفر في أسواق 150 دولة حول العالم بحلول الحادي عشر من أبريل المقبل، إلا أن الشركة لم تعلن عن سعر الجهاز الجديد، وتركت الباب مفتوحاً أمام التكهنات والتسريبات

وقالت صحيفة (India Today) الهندية إن شركة "سامسونج" تجري مباحثات حالياً مع عدد من الشركات حول العالم من أجل طرح الهاتف الجديد بسعر موحد وثابت، على أن "سامسونج" تسعى الى إبقاء سعره أقل من الهاتف السابق (Galaxy S4)، وكذلك تطمح الى بيعه بسعر أقل من المنتج المنافس (Sony Xperia Z2)، ليصبح الهاتف الجديد بذلك واحداً من أرخص الهواتف الذكية في العالم عند طرحه في أبريل المقبل.

لكن مجلة "انترناشيونال بزنس تايمز" العالمية قالت في تقرير لها إن سعر الجهاز الجديد سيتراوح بين 550 دولاراً و650 دولاراً، وهو نفس السعر الذي كان يباع فيه هاتف (Galaxy S4، إلا أن المجلة تشير الى أن شركات الاتصالات الكبرى في الولايات المتحدة ستوفر الجهاز لمشتركيها بنظام العقود السنوية بسعر يتراوح بين 199 دولاراً و240 دولاراً فقط.

وفي حال صحت توقعات المجلة المتخصصة بشأن سعر هاتف سامسونج الجديد فهذا يعني أنه سيتوفر في أسواق السعودية بأسعار تتراوح بين 2000 ريال سعودي، و2500 ريال سعودي، الا أن هذه الأسعار تظل في إطار التكهنات والتسريبات ما لم تؤكدها الشركة رسمياً، أو تتأكد عبر وكلائها وموزعيها.

وكانت "سامسونج" قد كشفت عن المواصفات الجديدة لهواتف (Galaxy S5) حيث سيتمتع المستخدمون بشاشة أكبر يبلغ حجمها 5.1 انش، على أن وضوح ودقة الصورة سيكون أعلى في الشاشة التي تحمل مواصفات (Full HD، إضافة الى أن الكاميرا ستكون بدقة عالية تصل الى 16 ميغا بكسل، فضلاً عن أنها مزودة بنظام تركيز أكثر تطوراً يمكن المستخدم من التقاط الصورة بسرعة أكبر مع الاحتفاظ مع الوضوح والتركيز في الصورة.

كما أن الهاتف الجديد يتضمن نظاماً جديداً لتوفير الطاقة يمكن في حال تفعيله أن يُطيل عمر البطارية حتى 24 ساعة. كما تم تطوير تقنية الـ(Wi Fi) في الهاتف الجديد بما يجعل الإنترنت أسرع وأقوى وأكثر قدرة على التقاط الإشارة. ولدى الهاتف الجديد أيضاً قدرة على التعرف على صاحبه من خلال البصمة، كما لديه قدرة على التعرف على ثمانية أشخاص من خلال البصمة، بما يتيح لأصدقاء أو أفراد عائلة المستخدم الاستفادة من الجهاز أيضاً.

والهاتف الجديد مضاد للمياه بصورة كاملة، حيث يمكن استخدامه خلال الاستحمام أو تحت المطر أو في المسبح وخلال التواجد في بركة المياه دون أية مشاكل أو مخاوف من التلف أو الخلل التقني.

