اتصالات الإماراتية تبرم اتفاقاً لتوسيع خدمات للشركات

أعلنت شركة اتصالات الإماراتية إبرامها اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "إس إيه بي" بهدف توفير مجموعة شاملة من الخدمات والحلول المتنقلة الخاصة بالشركات في الإمارات، خاصة في مجال المعلومات الآمنة.

وكشفت "اتصالات"، بحسب بيان صحافي عن الشراكة الجديدة ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة" الذي انعقد في برشلونة بإسبانيا.

وستقدم "اتصالات" بموجب هذه الاتفاقية، مجموعة من حلول الاتصالات المتنقلة القائمة على الحوسبة السحابية أو الثابتة في مقرات الشركات والمبنية على منصة عمل حلول الاتصالات المتنقلة الخاصة بـ"إس إي بي".

وتشمل هذه الحلول تطبيقات الهواتف المتحركة وحلول المتطلبات الأمنية والتوافقية والإدارة الاستراتيجية ومجموعة من التقنيات التي من شأنها مساعدة الشركات على التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها.

وتتضمن اتفاقية الشراكة الجديدة تقديم حزمة حلول الإدارة المتنقلة تتيح للشركات إمكانية تأمين الحماية الضرورية للبيانات الهامة من خلال بنية آمنة وقابلة للتطوير واختيار أساليب توظيف وتنفيذ مرنة.