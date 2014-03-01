توتال تبيع حصة 10% من حقل للغاز الطبيعي في أذربيجان

قال مصدران مطلعان إن شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" تجري محادثات لبيع حصتها البالغة 10% في مشروع تطوير حقل شاه دنيز الثاني للغاز الطبيعي في أذربيجان.

وهذه هي ثاني شركة نفط عملاقة تسعى لخفض تعرضها لمشروع هدفه إيجاد بديل للغاز الروسي في أوروبا.

وقال مصدر على دراية بالموضوع لرويترز يوم أمس الجمعة "استراتيجية توتال هي التخارج من المشروعات التي لها فيها حصة أقلية، وتفضيل المشروعات التي تقوم بتشغيلها"، فيما رفض متحدث باسم توتال التعقيب.

وقال مصدر آخر قريب من الموضوع إن توتال تجري مفاوضات مع شركة خطوط أنابيب النفط التركية "بوتاش" لبيع حصتها في المشروع.

وقال محللون إن هذا التحرك من جانب توتال كان على الأرجح نتيجة انخفاض أسعار الغاز الروسية الذي أضعف من جاذبية الاستثمار في مصادر الغاز الجديدة باهظة التكلفة.

وكانت شركة "جازبروم" الروسية قدمت تخفيضات سعرية وتسهيلات في السداد للزبائن في أنحاء أوروبا، ومنهم "آر دبليو إي" و"إي أون" الألمانيتان و"إيني" و"إديسون" الإيطاليتان، وكذلك "جي دي أف سويز" الفرنسية لجعل صادراتها من الغاز أكثر جاذبية في مواجهة ما تلقاه من منافسة متزايدة.

وفي الوقت نفسه تراجع الطلب على الغاز في أوروبا بسبب بطء النمو الاقتصادي في المنطقة والمنافسة من الفحم الأرخص في قطاع توليد الطاقة.