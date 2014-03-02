أودي لن تستفيد من تعافي سوق السيارات الأوروبية

بينما يتسارع تعافي سوق السيارات الأوروبية لا تجد فولكسفاغن أكبر مصنع للسيارات في المنطقة جديدا تعرضه لعلامتها الفاخرة أودي خلال معرض جنيف هذا الشهر إلا سيارة رياضية تخاطب شريحة محدودة من السوق.

وتكشف أودي التي تسهم بنحو نصف أرباح التشغيل لشركتها الألمانية الأم النقاب عن نسخة جديدة من السيارة الرياضية تي.تي، وهو طراز شكل أقل من اثنين بالمئة من مبيعات العلامة البالغة 1.58 مليون في 2013.

في المقابل تعرض منافستها بي.أم.دبليو أحدث طراز من فئتها "آي" للسيارات الكهربائية ذات التكنولوجيا المتطورة وتعرض وحدة مرسيدس-بنز لشركة دايملر نسخة جديدة من سيارتها الأفضل مبيعا الفئة سي.

وبعد أن ضاعفت خطوط منتجاتها والتسليمات على مدى السنوات العشر الأخيرة لتضييق هوة المبيعات مع متصدرة سوق السيارات الفاخرة بي.أم.دبليو لم تعرض أودي جديدا يذكر مقارنة مع منافساتها على مدى عدة معارض في الفترة الأخيرة.

بل إن تعديلات كانت مقررة في 2014 لسيارتيها الأعلى مبيعا فئة الصالون أيه 4 والرياضية متعددة الاستخدامات كيو7 ستتأجل إلى العام القادم، بسبب الحاجة إلى تعديلات كبيرة في السيارتين حسبما قال مصدران مطلعان لرويترز.