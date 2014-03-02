موبايلي تستثمر 330 مليون دولار مع إريكسون

وقع خالد الكاف، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اتفاقية مالية طويلة الأمد، موافقة للشريعة، بقيمة 280 مليون دولار أميركي، وذلك بهدف استثمار 330 مليون دولار أميركي مع شركة اريكسون.

ويدعم هذه الاتفاقية المالية مجلس ضمان ائتمان الصادرات السويدي (EKN)، شركة ائتمان التصدير السويدية (SEK) مع كريدي أجريكول ودويتشه بنك ومؤسسة سوسيتيه جنرال.

وسيتم استخدام هذه الاتفاقية- التي تم توقيعها في حفل خاص عقد على هامش المعرض العالمي للاتصالات النقالة (Mobile World Congress) - لشراء منتجات وخدمات إريكسون خلال العامين المقبلين.

وقال خالد الكاف، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي "شهد تبني التقنيات المتطورة في المملكة تسارعاً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية".

من جهة أخرى، قال علي عيد، رئيس شركة اريكسون في السعودية: "سنستمر بالعمل عن قرب مع موبايلي لتلبية جميع احتياجاتهم ومساعدتهم على تطوير أعمالهم وتنميتها. لقد أصبحت رؤيتنا المتعلقة بنشر خدمات النطاق العريض في كل مكان قيد التنفيذ الآن، وسندعم موبايلي لتحقيق نتائج هذه الاستثمارات القيمة التي تقوم بها لتوفير التجربة القصوى لعملائها".