"سابتكو" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع دلة البركة

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة البركة، وذلك في إطار تدعيم موقفها التنافسي ضمن الاتفاقيات العالمية والعربية التي أبرمت مؤخراً لتعزيز فرصها في المنافسات المتعلقة بمشاريع النقل العام بمختلف أنشطتها.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن مدة مذكرة التفاهم سنتان قابلة للتجديد.

الشركة سبق وأن وقعت اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة Ratp Dev الفرنسية واتفاقية تعاون مع مواصلات الإمارات، ضمن خطتها لبناء علاقات تعاون عالمية وعربية ومحلية.

وأوضحت الشركة أن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة البركة سيدعم الموقف التنافسي للشركة والمجموعة في فرص ومشاريع النقل التي تشهد تطورا متسارعاً في مختلف مناطق السعودية.

وتتركز أعمال مجوعة دلة البركة في المصرفية الإسلامية والمقاولات والصيانة والتشغيل والتجارة ونقل الركاب، وتتواجد في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مما سيكون إضافة للتحالفات التي تدخل فيها الشركة.