السعودية: تأسيس دار الاستقدام برأسمال 100 مليون ريال

وافقت وزارة التجارة السعودية على تأسيس شركة دار الاستقدام "شركة مساهمة مقفلة" برأس مال 100 مليون ريـال، مقسم إلى 10 ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات.

واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتشمل العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص، فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.

وتأتي موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.