الشيباني: طيران الإمارات وفلاي دبي قد تطرحا للاكتتاب

كشف رئيس دائرة المالية في دبي، محمد الشيباني أن حكومة دبي تدرس طرح بعض الشركة المملوكة لها للاكتتاب، وقال: "يمكن أيضا أن تطرح جزئيا في بورصة لندن"، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأوضح الشيباني أن دبي تعتبر المملكة المتحدة موقعا إستراتيجيا للاستثمار في المستقبل.

وأضاف "لدينا الكثير من الكيانات في دبي التي يمكن أن تطرح للاكتتاب العام، والذي ينبغي أن يكون وسيلة رائعة لزيادة رأس المال إذا كنا في حاجة لها"، بحسب الشيباني.

وقال الشيباني إن طيران الإمارات، فلاي دبي، مطارات دبي، ضمن الكيانات التي يمكن أن تطرح للاكتتاب العام.

ولفت الشيباني إلى وجود خيار الطرح في بورصة لندن.

وتستهدف طيران الإمارات نقل 70 مليون راكب سنويا بحلول عام 2020، في الوقت الذي سيتم فيه تشغيل أسطول من 250 طائرة عملاقة.