الملحم: انتهاء خصخصة 70% من الخطوط السعودية

أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد الملحم أنه تم الانتهاء من 70%، من خصخصة الخطوط السعودية، و7 وحدات استراتيجية، متوقعاً أن تنتهي أعمال الخصخصة في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن مشروع مبنى الخطوط هو من ضمن سلسلة المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، وتتمثل في إنشاء ممتلكات خاصة لتقديم الخدمة عوضا عن المباني المستأجرة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وعن مشروع الخصخصة أكد أن الترتيبات تسير وفق الجدول الزمني المحدد له، وقال: جميع الشركات الرئيسية تم بيعها؛ إما عن طريق الطرح أو عن طريق الشراء المباشر مع المستثمر، وأكد الملحم انه تم الانتهاء من خصخصة 4 شركات رئيسية.

جاء ذلك خلال تدشينه ظهر أمس لمشروع مبنى الخطوط الجوية العربية السعودية في المدينة المنورة.

وأكد الملحم على أن خدمة قطاع الطيران تشهد تقدما ملموسا في حال الانتهاء من المشاريع الجديدة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وتابع بقوله: الطائرات الجديدة والأنظمة الجديدة ستأخذ وقتا حتى تصل، وقد تحتاج إلى المزيد من الوقت للتدريب عليها ومن ثم استخدامها لكن أبرز العقبات التي تواجه الخطوط العربية السعودية هي التوسعة في النقل الداخلي، إذ أن هذا الأمر يتطلب زيادة في عدد الأسطول الجوي، ونتوقع زيادة الطلب على النقل الداخلي والخارجي إلى نحو 28 مليونا في نهاية العام 2020.

وقال مساعد المدير العام للخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام عبدالله الأجهر إنه في عام 2015، سيتم إدراج 3 شركات في سوق المال السعودي هي التموين، والشحن، والخدمات الأرضية وبالتالي إنهاء مشروع الخصخصة كمشروع، مستدركا في حديثه بالقول إن إدراج جميع الشركات في سوق المال يحتاج للمزيد من الوقت.