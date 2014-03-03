طيران عمان يجدد عقد المها لتزويده بالوقود حتى 2016

فازت المها لتسويق المنتجات النفطية اليوم الاثنين بعقد لتوريد نصف احتياجات الطيران لعماني من الوقود في مطار مسقط حتى 2016، وفق ما أعلنت عنه الشركة في بيان صحافي.

وتورد المها بالفعل نصف احتياطات الطيران العماني من الوقود في مطار مسقط، بينما تورد شركة شل العمانية للتسويق النصف الثاني. وينتهي العقد الحالي للشركتين في 31 مارس 2014.

وقالت المها إنها فازت بتجديد لمدة عامين، وتقدر قيمته بـ 83 مليون ريال عماني (215.58 مليون دولار)، في حين أوضحت شل العمانية في بيان مماثل للبورصة أن عقدها لم يجدد.

وأضافت شل العمانية للتسويق التابعة لرويال داتش شل أكبر شركة نفط وغاز أوروبية أنه "لن يكون هناك أي تأثير على عوائد الشركة لعام 2014" نتيجة لعدم تجديد العقد.

كانت المها في الأساس جزءا من الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات، قبل أن تصبح شركة مساهمة في 2004.