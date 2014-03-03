"نوفارتس للأدوية": لن نندمج مع منافستنا روش

استبعد رئيس مجلس إدارة مجموعة نوفارتس السويسرية لإنتاج الأدوية اندماج "نوفارتس" مع منافستها روش، لكنه في المقابل أكد أن الشركة ستتعاون معها، في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية.

وسألت الصحيفة، يورج رينهارت الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في أغسطس عما إذا كانت كل شركة تريد أن تحافظ على استقلالها فأجاب "بكل تأكيد".

وتملك نوفارتس ثلث أسهم روش. وحين سئل عن احتمال بيع نوفارتس حصتها في روش التي استحوذت عليها في عهد سلفه دانييل فاسيلا أجاب "الأسهم في أيد أمينة معنا، مادام أداء روش قويا فيسعدنا الاحتفاظ بها".

وفي أكتوبر استبعد سيفرين شوان الرئيس التنفيذي لروش اندماج الشركة مع نوفارتس.