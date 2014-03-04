"داماك" تعتزم تسليم 4000 وحدة عقارية في 2014

قال المدير التنفيذي لشركة "داماك" زياد الشعار في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركته تعتزم تسليم أكثر من 4000 وحدة عقارية في 2014، لتكون ضعف الوحدات التي تم تسليمها في 2013 والبالغة 2123 وحدة.

وقال الشعار: "جزء كبير من الأرباح في 2013، جاء من تسليم الوحدات السكنية والفندقية والعقارية، فالأرباح نحققها عندما نسلم الوحدات وهي تساهم في النسبة الأكبر من الإيرادات".

وأكد الشعار أن شركته ترى أن النمو عاد للسوق العقارية مجدداً من شهر أكتوبر 2011، فيما تشهد المناطق التي تتميز بجهوزية البنية التحتية إقبالاً أكثر من غيرها مثل المناطق المحاذية لشارع الشيخ زايد.

ولفت الشعار إلى أن مخزون الأراضي لدى الشركة كاف لمدة 4 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن لدى الشركة نحو 25 ألف وحدة تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن داماك تعتزم توزيع من 30 إلى 50%، من الأرباح.

وتضاعفت أرباح شركة داماك العقارية في دبي بنحو ثلاث مرات في العام الماضي، لتسجل 641 مليون دولار، وأرجعت الشركة هذه القفزة إلى تحسن المبيعات نتيجة التعافي الملحوظ للسوق العقارية في دبي.

وقفزت مبيعات الشركة التي أدرجت أسهمها في بورصة لندن في ديسمبر الماضي إلى 2.5 مليار دولار العام الماضي، بعد أن سجلت 660 مليون دولار في 2012.

يذكر أن أسعار العقارات في دبي قفزت بنحو 20% العام الماضي.