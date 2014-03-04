ارتفاع أرباح "اتصالات الإماراتية " 70% للربع الرابع

حققت شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أرباحا صافية بقيمة 1.45 مليار درهم تعادل 394.77 مليون دولار، عن أعمالها للربع الرابع من العام الماضي.

وسجلت الشركة ارتفاعا بنسبة 70% في أرباح الربع من 2013 بحسب إفصاح لها على موقع سوق أبوظبي المالي، في حين أكدت أن صافي ربحها عن كامل العام 2013 بلغ 7.08 مليار درهم ارتفاعا من 6.74 مليار درهم في 2012.

وارتفعت أرباح الشركة نتيجة لنمو الإيرادات إلى 9.8 مليار درهم في الربع الرابع 2014، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية للعام كاملا نحو 38.9 مليار درهم بنمو نسبته 18% عن 2012.