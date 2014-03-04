دول الخليج تتجه لإقرار نظام موحد لمحاسبة الشركات

تسعى دول الخليج لتسليط الضوء على قانون حوكمة الشركات وتفعيلها، فقد أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن صالح العبيلان أن مشروع حوكمة الشركات يعد من المشاريع المهمة التي تطبقها الدول، كما يعد جزءاً من النواحي الرقابية في أي قطاع عمل لتلك الدول.

وأوضح أن ملتقى الهيئة السنوي الثامن الذي تنظمه الهيئة في العاشر من شهر جمادى الأولى الحالي سيسلط الضوء على هذا الجانب من خلال ورقة عمل تتناول حوكمة الشركات، لافتاً النظر إلى قرب صدور نظام موحد للمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.