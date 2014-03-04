زين الكويتية تقترض 800 مليون دولار لـ5 سنوات

أعلنت مجموعة زين توقيعها اتفاقا يقضي بحصولها على تسهيلات ائتمانية لمدة خمس سنوات بقيمة 800 مليون دولار مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية لعملياتها التشغيلية.

وقالت المجموعة في بيان صحافي إن البنوك الرئيسية التي رتبت هذا الخط الائتماني هي بنك الخليج التجاري (الخليجي) والبنك العربي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك طوكيو ميتسوبيشي (يو إف جى) وبنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي الوطني (فرع الكويت) وبنك الكويت الوطني وناتيكسيس (فرع دبي) ومجموعة سامبا المالية ورويال بنك أوف سكوتلاند.

وأضاف البيان أن بنك الاتحاد الوطني قام بدور المنظم للقرض، بينما قام بنك كريدي أجريكول (الاستثمار والشركات) بدور الوكيل المرافق.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي في مجموعة زين، سكوت جيجنهايمر، قوله إن نجاح زين في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون دولار يمثل شهادة ثقة لأدائها التشغيلي والمالي لدى القطاع المصرفي.

وأضاف جيجنهايمر أن مجموعة زين كانت تخطط للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون دولار ومع إقبال البنوك الإقليمية والعالمية للمشاركة وصلت قيمة التسهيلات إلى 800 مليون دولار.

وكانت مجموعة زين أعلنت أنها تستعد لتنفيذ خطط تشغيلية في العديد من عملياتها في منطقة الشرق الأوسط بغرض تطوير وترقية شبكاتها، حيث قامت مؤخرا بتطوير خدمات النطاق العريض فائق السرعة في العديد من أسواقها في كل من الكويت والسعودية والبحرين، كما أجرت مجموعة من المشاريع التطويرية على شبكاتها في كل من العراق والأردن والسودان وجنوب السودان.