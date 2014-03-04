"سامسونج" تستحوذ على نصف سوق أجهزة التلفزيون بأميركا

أظهر تقرير اقتصادي يوم أمس الاثنين، أن شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس استحوذت على أكثر من نصف مبيعات أجهزة التلفزيون ذات الشاشة فائقة الوضوح، (يو.إتش.دي)، في أميركا الشمالية، خلال يناير الماضي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير مؤسسة إن.بي.دي لأبحاث السوق القول إن حصة سامسونج من سوق أجهزة التلفزيون ذات الشاشة فائقة الوضوح في أميركا الشمالية بلغت الشهر الماضي 50.4%، لتحافظ على تصدرها لهذه السوق للشهر الثالث على التوالي منذ نوفمبر الماضي، عندما بلغت حصتها 48.3% من هذه السوق.