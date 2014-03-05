السعودية: صرف 40% من رأسمال مساهمة برج رواد الروضة

بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في صرف الدفعة الأولى من رأسمال مساهمي برج رواد الروضة بالمدينة المنورة التابعة لمؤسسة الصهيل بنسبة 40% على أن تستكمل بقية حقوق المساهمين تباعا بعد بيع بقية العقارات.

ودعت اللجنة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، جميع المساهمين للتوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك البلاد في المملكة، مصطحبين إثبات الهوية وجميع مستندات المساهمة الأصلية، والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح لإتمام إجراءات تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن.

وكان رئيس المحكمة العامة بعنيزة، الشيخ صالح بن سليمان المطرودي، قد أصدر موافقته للجنة للبدء بصرف مستحقات المساهمين، فيما يواصل البنك استقبال المساهمين في مساهمة برج رواد الروضة لاستلام أصول المستندات وتحديث أرقام حساباتهم، وبإمكانهم زيارة الرابط الخاص لبنك البلاد على الموقع الإلكتروني أو موقع اللجنة تمهيدا لصرف المرحلة الأولى من حقوقهم.

كما دعت اللجنة جميع المساهمين في مساهمات متعب المقبل التابعة لشركة متعب بن عبدالعزيز المقبل وشريكه للاستثمار العقاري لتحديث بياناتهم، وتسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقه في المساهمة لأقرب فرع للبنك العربي الوطني في مختلف مدن المملكة تمهيداً لحصر مساهمي تلك المساهمات وصرف ما يتم تحصيله من أموال المساهمين.

واعتبرت اللجنة ذلك إعلاناً نهائياً لإخلاء مسؤوليتها حيال تأخر أي مساهم يتقدم بعد 60 يوماً من تاريخ الإعلان 3/5/1435هـ، مؤكدة أهمية تعبئة البيانات على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني قبل التوجه للبنك، أو زيارة موقع اللجنة الإلكتروني على الرابط ecc.mci.gov.sa وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد للبنك 920001535.