بي بي البريطانية: متمسكون باستثماراتنا في روسيا

رغم التوترات المتزايدة بين روسيا من جهة وأوروبا وأميركا من جهة ثانية، وتلويح واشنطن بفرض عقوبات ومحاولة الضغط على شركات نفطية وفي مجال الطاقة لتقليص حجم التعامل مع روسيا، إلا أن شركة بي بي البريطانية العملاقة للنفط والغاز قالت في مؤتمر صحافي إنها لن تحاول تقليص تعاونها مع الجانب الروسي.

وأبلغ بوب دودلي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحافي رسالة للمستثمرين مفادها بأن شركته متمسكة بشكل كامل باستثماراتها في روسيا.

وتملك بي بي حصة تبلغ أقل من 20 بالمئة في شركة روسنفت المملوكة للدولة، وهي أكبر منتج للنفط في روسيا.