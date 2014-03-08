"دويتشه تيليكوم" تقلص تدفق النقد بعد تراجع الأرباح

قلصت شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم"، خططها بشأن التدفقات النقدية الحرة، بهدف تعزيز قاعدة عملائها في الولايات المتحدة وتراجع توقعات أرباحها.

وقالت الشركة يوم أمس الجمعة، إن التدفقات النقدية الحرة ستزيد بنسبة طفيفة خلال 2015 بعد تراجعها إلى 4.2 مليار يورو (5.8 مليار دولار) في 2014.

كانت الشركة تتوقع في السابق وصول التدفقات النقدية الحرة التي لا تشمل توزيعات الأرباح ولا أي مدفوعات أو التزامات قائمة على الشركة بقيمة 6 مليارات يورو.

وقال توماس دانينفيلدت المدير المالي لأكبر شركة اتصالات في ألمانيا "يمكننا تحقيق هدفنا الطموح الأصلي البالغ 6 مليارات يورو في 2015، إذا أغلقنا الباب أمام اندفاع العملاء في الولايات المتحدة".

وقالت دويتشه تيليكوم إن أرباحها الأساسية التي تقيس الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك والديون المستحقة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، زادت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.3% إلى 4 مليارات يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك والديون المستحقة خلال العام الماضي ككل 17.4 مليار يورو بزيادة نسبتها 3.1% عن العام السابق.