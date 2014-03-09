إقبال كبير على طلبات دعم الإسكان في السعودية

شهد موقع بوابة إسكان الذي دشنته وزارة الإسكان السعودية الجمعة الماضية، إقبالا كبيرا من المستفيدين من طلبات الدعم السكني، في حين لم يتسن الحصول على إحصاءات حول عدد المتقدمين.

وقال عدد من المواطنين الذي تقدموا بطلبات للحصول على دعم الإسكان، في مقابلات مع قناة "العربية" إنهم وجدوا سهولة في نماذج الطلب الإلكتروني، لكن عدداً منهم شكا من كثرة التفاصيل المتعلقة بالمعلومات الأساسية، فيما دعا عدد آخر منهم إلى توسيع مظلة الشروط لتشمل غير المتزوجين.

ويستمر تقديم الطلبات لمدة شهرين مع ضرورة توافر شروط في الشخص المتقدم بهدف الحصول على قرض أو أرض مطورة أو كلاهما معاً أو وحدات سكنية جاهزة، مع توقعات بأن يتزايد عدد المتقدمين بشكل ملحوظ بحسب التقديرات التي تشير للحاجة إلى نحو 2 مليون وحدة سكنية في السعودية.

ومن أبرز هذه الشروط أن يكون لدى الشخص المتقدم أسرة, وأن يتجاوز عمره 25 عاما على الأقل, إضافة عدم حصوله على أي منحة أو دعم أو وحدة سكنية مدعمة من خلال وزارة الإسكان.

وشددت وزارة الإسكان على أن المفاضلة بين المتقدمين ستكون على أساس الاستحقاق وليس أسبقية التسجيل عبر بوابة إسكان.

وفي حال تساوت نقاط المنافسة بين المتقدمين، رتبت الوزارة أحقية الحصول على دعم السكن للأسر الأكثر عددا بأفرادها ثم الأقل دخلاً، ثم الأكبر سنا ثم أسبقية تقديم الطلب، والقرعة لتحديد أفضلية الحصول على الدعم.

وذكرت مسودة اللائحة التنفيذية المنشورة على موقع الوزارة، أن تطبيق هذه المفاضلة يخضع لشروط محددة، ويكون احتساب عدد الأفراد للأسرة الواحدة ستة أفراد بحد أقصى.

وتعمل بوابة «إسكان» على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، من خلال تطبيق شروط موحدة تهدف إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه.