تويوتا تستثمر48 مليون دولار في مشروع باليمن

تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات ووكيلها في اليمن استثمار نحو 48 مليون دولار في مشروع بالمنطقة الحرة في عدن جنوبي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إنه تم توقيع اتفاقية تأجير لمشروع مركز تخزين وتوزيع سيارات ومحركات على مساحة 100 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تزيد على 48 مليون دولار خلال السنة الأولى من المشروع، الذي سيبدأ تنفيذه خلال شهر.

وقال عبدالجليل الشعيبي، رئيس المنطقة الحرة بعدن، إن هذا المشروع الذي يقام في القطاع "جي" أكبر قطاع استثماري في المنطقة الحرة سيعمل على زيادة الإيرادات للسلطة المحلية بعدن وجذب خطوط ملاحية جديدة تنشط الميناء والحركة الجمركية والضريبية بالمحافظة.