هوختيف تعرض مليار دولار لرفع حصتها في ليتون إلى 74%

تنفق هوختيف الألمانية للبناء أكثر من مليار دولار لزيادة حصة الأغلبية التي تملكها في ليتون هولدنجز الأسترالية في مسعى للمضي قدما في إعادة هيكلة للوحدة التي تحقق بالفعل معظم أرباح هوختيف.

وقالت هوختيف التي تملك حاليا 58.77% من ليتون اليوم الاثنين إنها تريد رفع حصتها في أكبر شركة بناء أسترالية إلى 74.23% مقابل 1.155 مليار دولار أسترالي (1.05 مليار دولار أميركي). وقفزت أسهم ليتون 11% بفعل ذلك النبأ.

وقالت أكبر شركة بناء ألمانية إنها تريد مزيدا من المقاعد في مجلس إدارة ليتون بما يتماشى مع زيادة الحصة. وقالت إنها ستتعاون مع مجلس الإدارة لمراجعة العمليات مع التركيز على "إمكانية إعادة هيكلة الأنشطة القائمة لليتون بكفاءة أكبر".

ويأتي العرض بعد عام من استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ليتون بسبب خلاف مع هوختيف التي قال إنه يشعر أنها لم تعد تدعم استقلالية شركته.

وأعلنت ليتون الشهر الماضي عن قفزة 30% في أرباح العام بأكمله مستفيدة من تعافي قطاع التشييد في أستراليا وعدد كبير من المشاريع المزمعة في آسيا.

