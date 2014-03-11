بيت التمويل يوقع اتفاقية مرفأ تونس بـ3 مليارات دولار

وقعت الشركة التونسية للأشغال العمومية وبيت التمويل الخليجي بالبحرين اتفاقية انطلاق أشغال المرحلة الأولى من مشروع (مرفأ تونس المالي) بتكاليف إجمالية تقدر بثلاثة مليارات دولار.

وذكر المدير التنفيذي للمشروع لطفي الزار خلال حفل توقيع الاتفاقية أن أشغال المرحلة الأولى ستنطلق في 15 مارس الجاري لتهيئة 217 هكتارا من البنية التحتية على المساحة الإجمالية المخصصة للمشروع التي تناهز 523 هكتارا بمنطقة (رواد) شمالي العاصمة تونس.

وأضاف أن إنجاز المرحلة الأولى من المشروع على امتداد خمس سنوات سيمكن من توفير أكثر من 6000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال تهيئة 86 هكتارا لإقامة ملعب صولجان، إضافة إلى تشييد 316 فيلا و260 ألف متر مربع من الأحياء السكنية ومركز تجاري.

وأوضح الزار أن مشروع (مرفأ تونس المالي) يمثل مدينة متكاملة تحتوي على مدرسة للأعمال التجارية ومركب تجاري ضخم وفنادق من فئة 5 نجوم وميناء ترفيهي بطاقة استيعاب بنحو 850 يختا وجامعة حرة ومستشفى خاص وفضاءات ومساكن فردية وجماعية وبرج متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع (مرفأ تونس المالي) الذي يعد أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية في شمال إفريقيا طبقا لإدارة المشروع كان قد تمت برمجته منذ العام 2009 وتوقف تنفيذه بسبب اندلاع الأحداث التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.