597 مليار ليرة انخفاض بميزانية المصارف اللبنانية

أظهرت إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية حدوث انخفاض في الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان بـ 597 مليار ليرة لبنانية خلال يناير 2014 لتبلغ 247.871 مليارا مقابل 248.468 مليارا في ديسمبر 2013.

وأوضح تقرير صادر عن جمعية المصارف اللبنانية نشر اليوم أن هذا التراجع القائم على صعيد شهري نجم عن انخفاض الموجودات الخارجية بنسبة 6.46 % إلى 37.545 مليارا.

وبيّن التقرير أنه على صعيد سنوي فقد زادت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 7.39 % مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في يناير 2013 والبالغ حينها 230.814 مليارا.

وسجّل التقرير بقاء مستويات السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي حيث وصلت إلى 78.83 % في نهاية يناير 2014 مقابل 78.39 % في نهاية يناير 2013.. كما تراجعت ودائع الزبائن لدى المصارف اللبنانية بـ 1.917 مليار ليرة على صعيدٍ شهري إلى 207.876 مليارات كما في نهاية يناير 2014 من 209.793 مليارات في نهاية ديسمبر2013. ولفت إلى أنّ محفظة الودائع قد حققت زيادة سنوية بنسبة 7.64 % من 193.117 مليارا في نهاية يناير 2013.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تداول العملات بالنسبة للدولار زادت في ودائع القطاع الخاص إلى 65.58 % في يناير 2014 مقابل 64.73 % في يناير 2013 وذلك في ظل ارتفاع وتيرة التوترات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة خلال العام المنصرم.. في حين تراجعت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص إلى 70.914 مليارا في نهاية يناير 2014 من 71.427 مليارا في ديسمبر 2013.

وخلص التقرير إلى أنه على صعيد سنوي فقد نمت محفظة التسليفات بشكل ملحوظ من 65.910 مليارا في نهاية يناير 2013.. كما ارتفع معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 34.11 % مع نهاية يناير 2014 من نسبة 34.05 % في الشهر الأخير من 2013.. أما سنويا فقد تراجع هذا المعدل بشكل طفيف مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية يناير 2013 والبالغ حينها 34.13 %.

