"شنيدر إليكتريك" تستهدف زيادة إيراداتها 10% في مصر

تسعى شركة شنيدر إليكتريك مصر وشمال إفريقيا إلى زيادة الإيرادات في مصر 10% خلال العام الجاري، لتصل إلى ما يقارب 110 ملايين يورو (1.15 مليار جنيه).

وفي هذا الاتجاه، قال العضو المنتدب ألبير فوشيه "نستثمر سنويا في مصر نحو مليون يورو وإيرادات الشركة في مصر فقط بلغت 100 مليون يورو في 2013 ونستهدف زيادتها 10 % هذا العام".

وعما إذا كانت الشركة خفضت أو عززت استثماراتها في مصر بعد انتفاضة 2011، أكد فوشيه "نحن لم نقلل من استثماراتنا في مصر بعد 2011 بل نتوسع.

في العام الماضي فقط قمنا بتوظيف 100 موظف جديد وفي بداية هذا العام قمنا بافتتاح منفذ توزيع جديد لنا".

وشنيدر إليكتريك مصر تابعة لشركة شنيدر العالمية الفرنسية والتي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتقدم شنيدر حلولا ذكية وآمنة وصديقة للبيئة لتوفير الطاقة.

وقال فوشيه الذي يعمل في شنيدر منذ نحو 25 عاما "شنيدر لا تولد الطاقة باستثناء الطاقة الشمسية ولا نبيع كابلات كهربائية أو أعمدة بل نبيع البنية التحتية التي تجعل النظام الكهربائي فعالا وآمنا.

وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على إرسال الوقود لمحطات الكهرباء لتقليل انقطاع الكهرباء عن المواطنين خوفا من غضبهم.

وأدت الزيادة السكانية في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 86 مليون نسمة والدعم السخي إلى استمرار تزايد الطلب على الطاقة مما يفاقم من أزمة توفير الكهرباء للمواطنين.

ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي على الأقل.

وقال فوشيه إن شركته التي تمتلك مصنعين في مصر لديها "5 خطوط إنتاج وستضيف الخط السادس بنهاية هذا العام بتكلفة 500 ألف يورو مما سيزيد طاقتها الإنتاجية من 10 إلى 15%."

ومن أهم المشروعات التي عملت عليها شنيدر في مصر من خلال تقديم حلول ذكية في مجالي الطاقة والبنية التحتية مترو الأنفاق ومكتبة الاسكندرية ومزرعة رياح الزعفرانة والصالة الثانية والثالثة بمطار القاهرة ومنجم السكري وغيرها من المشروعات.

وقال فوشيه إن شركته التي تعمل في السوق المصري منذ 27 عاما تصدر حاليا 20 % من إنتاجها إلى الخارج وقد تزيد هذه النسبة إلى 24% مع زيادة الانتاج.