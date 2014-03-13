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حكومة إيطاليا تتعهد بدفع المتأخرات المستحقة للشركات

المصدر: روما ـ رويترز
حكومة رينتسي تعهدت بدفع 95 مليار دولار في يوليو المقبل
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تسعى حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إلى دفع جميع المتأخرات المستحقة لشركات القطاع الخاص بحلول يوليو المقبل، بحسب ما تعهّد به رينتسي.

ولم يذكر رينتسي تفاصيل بشأن كيف سيجري تمويل هذا الإجراء. وفي أول مؤتمر صحافي له منذ تولى منصبه الشهر الماضي، قال إن حوالي 68 مليار يورو (94.55 مليار دولار) سيجري دفعها بحلول يوليو. مضيفاً أن الحكومات السابقة دفعت بالفعل ديوناً قيمتها 22 مليار يورو.

وقال رينتسي إن الحكومة وافقت على تخفيضات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (13.90 مليار دولار) للعاملين من محدودي ومتوسطي الدخل، وخفضاً لضريبة الشركات بحلول بداية مايو.

وأوضح رينتسي أيضاً أنه بدءاً من أول مايو سيجري خفض أسعار الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 10%.

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