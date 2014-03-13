شركة بريطانية تقدم اتصالات مجانية لــ17 دولة

حرقت شركة بريطانية سوق الاتصالات بتقديم عرض نادر لزبائنها لم تسبقها إليه أية شركة اتصالات في العالم، حيث أتاحت لأول مرة إجراء اتصالات هاتفية إلى 17 دولة بشكل مجاني كامل، بما في ذلك اتصالات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأستراليا.

وطرحت شركة "لايكا موبايل" البريطانية عرضاً لزبائنها يتضمن الاتصال بـ17 وجهة دولية مختلفة مجاناً، إضافة إلى اتصالات داخل المملكة المتحدة مجاناً، لتكون بذلك أول شركة في العالم تقدم هذا العرض وتقوم بهذا الربط، الذي قد يمثل تطوراً جديداً في عالم الاتصالات.

وقال مدير العلاقات العامة في شركة "لايكا موبايل" فراس خير لــ"العربية.نت" إن العرض هو الأول من نوعه في العالم، حيث درجت شركات الاتصالات في مختلف الدول إلى توفير المكالمات المجانية لمشتركيها في البلد الواحد وضمن شبكتها فقط، أما "لايكا موبايل" فوفرت هذا العرض لمشتركيها في 17 دولة تتوزع عبر العالم بأكمله.

والعرض الذي أعلنت عنه الشركة في لندن يقوم على فكرة توحيد شبكة الاتصالات التابعة لشركة "لايكا موبايل" في 17 دولة مختلفة، حيث إن الشركة تعمل في هذه الدول جميعها، وبالتالي أتاحت لمشتركيها الاتصال فيما بينهم على أساس أنهم شبكة واحدة، وبذلك فإنه حتى بعد انتهاء العرض الترويجي فإن الشركة ستبقي على الأسعار منخفضة بين مستخدميها.

وأعلنت الشركة في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه أن الاتصالات ستكون مجانية طوال فصل الربيع بين مشتركي "لايكا موبايل" في مختلف أنحاء العالم، أي حتى الثلاثين من يونيو المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة "لايكا موبايل" علي رجا إن "العرض الجديد يمثل واحداً من أكثر التطورات إثارة في عالم الاتصالات بالهواتف النقالة منذ سنوات عديدة"، مشيراً إلى أن هذا التطور "يأتي في سياق مساعي شركة لايكا موبايل لتحقيق قيمة إضافية لتجربة المشتركين بخدماتنا".

وأضاف: "أصبح بإمكان مشتركينا التواصل مباشرة ومجاناً مع من يحبون في الدول الأخرى عبر لايكا موبايل"، مشيراً إلى أن شركته لا تدخر جهداً في تقديم العروض العظيمة لزبائنها من أجل تحسين حياتهم.

وتعتبر شركة "لايكا موبايل" واحدة من أكثر الشركات تحقيقاً للنمو في المبيعات والتوسع في بريطانيا، حيث بدأت من لندن قبل سنوات قليلة إلا أنها سرعان ما توسعت في السوق وامتدت نحو العديد من الدول الأخرى لتقدم خدماتها حالياً في 17 دولة مختلفة بعد أن دخلت مؤخراً السوق الأميركي والأسترالي.

واشتهرت "لايكا موبايل" بتقديمها خدمات الاتصالات الدولية بأسعار رخيصة في بريطانيا، خلافاً للشركات الأخرى، كما أنها استطاعت تقديم عروض اتصالات رخيصة جداً من أوروبا إلى الدول العربية، فاستقطبت السياح العرب الذين يتوافدون على بريطانيا بمئات الآلاف سنوياً.