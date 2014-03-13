منح تراخيص "الشبكات الافتراضية" لشركتين في السعودية

أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرّاب، موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح ترخيص تقديم خدمات مشغلي الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، لكل من اتحاد فيرجن موبايل السعودية، واتحاد جوراء لوفائهما بمتطلبات الحصول على الترخيص.

وقال الضرّاب إن الهيئة تهدف من الترخيص لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى تعزيز المنافسة العادلة والفاعلة، وتشجيعها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توفير خدمات اتصالات متنقلة متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ونشرها.

وأوضح الضرّاب أن الهيئة تستهدف أيضاً الإسهام في خفض أسعار خدمات الاتصالات، والعناية بالمشتركين، ودعم الاستثمار في هذا القطاع المهم، إضافة إلى إسهامها في إجمالي الناتج المحلي.

وأكد الضرّاب أن هذه التراخيص ستتيح للمشترك خيارات متعددة للحصول على خدمات الاتصالات المتنقلة من خلال الشركات المتنافسة على أسس من العدالة والشفافية.