أوبل الألمانية تستهدف مضاعفة مبيعاتها في إفريقيا

تسعى شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات إلى مضاعفة مبيعاتها في أسواق شمال إفريقيا على مدى 3 إلى 4 سنوات.

وقال ماتياس سيدل، المدير التنفيذي للمبيعات بمنطقة وسط وشرق أوروبا والعمليات الدولية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة: "أوبل لها اسم كبير في مصر وشمال إفريقيا". مضيفاً "نعمل على توسيع عملياتنا في المنطقة في الفترة المقبلة في ظل توقعاتنا بنمو أسواق شمال إفريقيا وخاصة مصر مع زيادة الاستقرار في البلاد".

وأضاف سيدل الذي يزور مصر لأول مرة: "نجحنا في بيع 3500 سيارة أوبل في مصر في 2013 وحوالي 8000 سيارة في شمال إفريقيا، ونستهدف مضاعفة المبيعات في شمال إفريقيا بشكل عام خلال 3-4 سنوات"، موضحاً أن مبيعات أوبل في شمال إفريقيا في 2012 كانت 6000 سيارة. وقال سيدل: "لدينا تفاؤل كبير بمستقبل أوبل في مصر وشمال إفريقيا".