الإمارات تشدد على رحلات ماليزيا بعد الطائرة المفقودة

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات فرض إجراءات مشددة تجاه الرحلات القادمة من مطارات ماليزيا، خصوصاً مطار كوالالمبور، الذي أقلعت منه الطائرة الماليزية المفقودة، في حال انتهت التقارير إلى وجود أسباب تتعلق بقصور أمور السلامة الأمنية.



وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة، إن الهيئة لا تتهاون في تنفيذ إجراءات السلامة بشأن الطائرات القادمة من أي مطار فيه أي شبهة تقصير أمني تؤدي إلى حوادث إرهابية.

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد"، قال السويدي إن الهيئة تنتظر الوصول إلى نتائج محددة بخصوص هذا الحادث، الذي يعتبر من أغرب حوادث الطيران حتى الآن، والذي وقع منذ أسبوع ولم يتم التوصل إلى نتائج حقيقية حوله، موضحاً أنه في حال ثبوت وقوع عمل إرهابي وراء الحادث فهذا يعني وجود اختراق في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من التدقيق للتأكد من سلامة ووصول الرحلات القادمة منه إلى مطارات الدولة، سواء الطيران الماليزي أو غيره.

وأشار إلى أن الأمر ينطبق أيضاً في حال ثبوت وجود نوع من التقصير في الإجراءات التقنية والتدقيق الفني على الطائرة، أدى إلى وقوع الحادث، لافتاً إلى أن ثبوت وجود سبب إرهابي وراء الحادث سيكون الأكثر قلقاً وأهمية في التعامل معه مستقبلاً، حفاظاً على الأمن والسلامة بمطارات الدولة.

وقال إن مستقبل التعامل مع الطائرات من نفس طراز الطائرة المفقودة والتي يوجد العديد منها لدى أساطيل الناقلات الوطنية، يتوقف على أمور كثيرة، منها نوعية المحرك، ومواصفات الطائرة، وهذا لا يعني بالضرورة أنه في حال وقوع حادث في طراز ما يؤدي ذلك إلى وقف التعامل معه، بل العمل على تنفيذ توصيات محددة لمعالجة الخلل التقني أو الفني، والذي ينتهي إليه التحقيق في أي حادث.