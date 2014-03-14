دراسة: حوادث مرتبطة بخلل فني في سيارات جنرال موتورز

ألقت مراقبة السلامة المرورية في أميركا اللوم على شركة جنرال موتورز، بشأن حوادث أوقعت عشرات الوفيات بسبب عطل فني في نظام الوسادات بالسيارات التي طرحتها الشركة.

وقالت دراسة جديدة نشرتها جماعة مراقبة السلامة المرورية إن مسؤولي السلامة الأميركيين سجلوا 303 وفيات في حوادث لم تعمل فيها الوسادات الهوائية الموجودة في 1.6 مليون سيارة قامت شركة جنرال موتورز باستدعائها الشهر الماضي.

وقالت جنرال موتورز إن لديها تقارير عن اثنتي عشرة وفاة في 34 حادثا لسيارات من بين السيارات المستدعاة ومنها السيارة "شيفرليه كوبالت 2005-2007" والسيارة "ساتورن ايون 2003-2007".

ولم تستدع جنرال موتورز السيارات حتى فبراير رغم علمها في عام 2001 بوجود مشاكل في مفتاح التشغيل.

وقال مركز سلامة السيارات الذي أصدر الدراسة إنه استعان ببيانات للحوادث والوفيات من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة للتوصل إلى عدد الوفيات.