رخصة موحدة للاتصالات بمصر تمهد للمشغل الرابع للجوال

تترقب مصر خلال أسبوعين، صدور الرخصة الموحدة المتكاملة، التي قد تفضي إلى تمهيد الطريق أمام دخول مشغل رابع للاتصالات المتنقلة (الجوال) إلى جانب المشغلين الحاليين الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات".

وكانت فودافون العالمية هددت باللجوء للتحكيم بشأن الرخصة، غير أن المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قال في تصريحات صحافية إن الشركة لم تقم حجم حصتها في فودافون مصر المقدرة بـ45% لكنه لم يخض في تفاصيل عملية البيع.

وقال إن تخارج الشركة المصرية للاتصالات، من رأسمال فودافون، قد يكون عند شراء ترددات الجيل الرابع وليس لقرار حكومي في هذا الاتجاه.