مرسيدس مصر تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 3500 سيارة

قال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز إيجيبت، التابعة لمجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات الفارهة حول العالم، إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر إلى 3500 سيارة خلال عام 2014 ارتفاعا من نحو 3000 سيارة في العام الماضي.

وأضاف فيليب هاجنبرجر، الرئيس التنفيذي، في مقابلة مع رويترز على هامش معرض "أوتوماك فورميلا" في القاهرة، أن خطط شركته تعطلت في مصر خلال 2011 و2012 مع ثورات الربيع العربي.

وتابع "لكن مع عام 2013 بدأ التعافي الاقتصادي لمصر، مما انعكس على أداء مرسيدس بنز بالنمو في مصر".

"وفي 2013 بلغت مبيعاتنا مرة أخرى نحو 3000 سيارة وهذا العام نستهدف بيع 3500 سيارة. مرسيدس بنز تستهدف نمو مبيعاتها في مصر 20% خلال العامين القادمين".

ومن أهم منافسي مرسيدس بنز في مصر وحول العالم، الشركتان الألمانيتان "بي إم دبليو" و"أودي" التابعة لـ"فولكس فاجن".

وأضاف الرئيس التنفيذي، الذي تبدأ أسعار سيارات شركته في مصر من 268 ألف جنيه "ﻻ نركز على اﻷسعار في مرسيدس، بل على أن نعطي أكبر جودة ممكنة للعملاء. ليس من سياسة مرسيدس بنز تخفيض اﻷسعار لتعظيم الحصص السوقية، بل سمعتنا هي من تزود حصتنا السوقية".

وقال إن موديل سيارة مرسيدس بنز CLA يحقق حجوزات كبيرة حتى الآن في البلاد، وبمنتصف هذا العام سنطلق السيارة C-Class .. ونسلم الآن السيارة S-Class .. نحن متفائلون جدا بالسوق المصري وقدرته على النمو".