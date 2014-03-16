شركة هولندية تستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء منزل

بدأت إحدى شركات البناء بالاستفادة من تقنيات الطباعة ثُلاثية الأبعاد لبناء منزل بالقياس الكامل، وذلك في العاصمة الهولندية "أمستردام".

ومنذ أن بدأت الطابعات ثلاثية الأبعاد بالرواج، تم استخدامها في مجالات عدة، مثل طباعة قطع تبديل، أو أغطية للهواتف الذكية، أو مسدسات حقيقية قابلة للاستخدام، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد بارتفاع حوالي ستة أمتار لبناء أجزاء من المنزل، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتعمل الشركة الهولندية Dus على بناء منزل باستخدام نسخة عملاقة من الطابعة ثلاثية الأبعاد التقليدية، تحمل اسم KamerMaker، تمت صناعتها من قبل شركة Ultimaker، وتعمل الشركة على بناء أجزاء وغرف من المنزل ليتم وصلها والحصول على منزل بالقياس الكامل.

وحتى الآن، تمت طباعة زاوية من المنزل، وزنها يعادل حوالي 180 كيلوغراماً، كما يتم العمل حالياً على إنتاج باقي الأجزاء، والتي تستلزم الواحدة منها حوالي الأسبوع لتتم طباعتها بشكل كامل.

ولبيان أهمية استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في العمارة، أشار مؤسس شركة Dus إلى أهمية توفير تقنية للبناء السريع للمنازل بغية استيعاب التضخم السكاني في المدن، وقد تكون هذه التقنية هي الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وستستغرق عملية بناء المنزل حوالي ثلاثة أعوام، وتعتزم الشركة فتحه للزوار كأول منزل في العالم تمت طباعته.