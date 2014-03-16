نمو أرباح سيراميك رأس الخيمة 21% إلى 74 مليون دولار

سجلت شركة "سيراميك رأس الخيمة"، أكبر قفزة في الأرباح السنوية منذ عام 2009، حيث ارتفعت أرباحها خلال العام الماضي 21%، مقارنة مع عام 2012، لتبلغ 272 مليون درهم، أي ما يعادل 74 مليون دولار.

ويأتي ذلك على خلفية الكفاءة الإنتاجية في مصانع الشركة.

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%.

وكانت "سيراميك رأس الخيمة" قد عينت الأسبوع الماضي كلا من "باركليز" و"بي إن بي باريبا" للبحث في خيارات استراتيجية جديدة، وذلك بعد إعلان بلومبيرغ أن البنكين ينصحان الشركة ببيع ما يتراوح بين 25 و50% من أسهمها.