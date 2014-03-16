108 ملايين درهم أرباح دبي للاستثمار من عمليات تخارج

كشفت شركة دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح من خلال شركة "مشاريع" المتخصصة في قطاع الملكية الخاصة، بقيمة 107,68 مليون درهم عبر عمليات التخارج من عدد من الاستثمارات في 9 شركات على مدى السنوات الماضية.

وتضم محفظة "مشاريع"، بحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، التي استحوذت على 23 شركة منذ تأسيسها في عام 1998، حالياً 12 شركة في قطاعات متعددة تشمل سحب الألمنيوم وتصاميم الألمنيوم المعمارية والمطاط والإكساء الداخلي ومراكز تدريب السائقين والمفاتيح الكهربائية وأثاث المختبرات وغيرها.

وتحظى "مشاريع" بحصة كبيرة من قطاع الاستثمارات الخاصة بالمنطقة، وتتطلع حالياً إلى فرص النمو والاستثمارات الواعدة في عام 2014 مع التركيز على القطاعات المترابطة وسط أجواء التفاؤل التي تسود القطاعات الأخرى.

وقد شملت عمليات التخارج التي قامت بها شركة "مشاريع" في السنوات التسع الماضية كلاً من شركة متروفايل الشرق الأوسط، شركة الإمارات للمتفجرات، شركة الخليج للطباعة والنشر، شركة ثرموست تكنولوجيز الشرق الأوسط، شركة سترومك إماريتس فاونديشنز، شركة العارف للمقاولات، شركة باور فاكتور إلكتروميكانيكل، مصنع أنكور ألايد ذ.م.م. وشركة إنتر-كيمي إنترناشونال ذ.م.م. في حين تراوح العائد على الاستثمار بين 100% و600%.

وفي أعقاب عمليات التخارج الناجحة هذه، تعتقد الشركة أن دول مجلس التعاون الخليجي توفر فرصاً جيدة للنمو، وخاصة أن أساسيات الاقتصاد الكلي تواصل قيادة المنطقة على طريق الانتعاش الاقتصادي، مدعومة بفوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، والأداء الجيد لسوق الأسهم في جميع أنحاء المنطقة.