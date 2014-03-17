اتصالات مصر تبدأ التحضير لطرح أسهمها في البورصة

أكّد الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة اتصالات مصر، إيهاب رشدي، أن الشركة تولي أهمية كبيرة لعملية طرح أسهمها بالبورصة.

وأضاف رشدي في بيان صحافي تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه، أن الشركة تدرس التوقيت المناسب لطرح الأسهم للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات تحضيرية من قبل الشركة لعملية الطرح، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود مناخ جيد من عدالة تنافسية في السوق وتشريعات جادة تضمن حقوق المستثمرين وتجذب استثماراتهم.

وأوضح رشدي أن "اتصالات" وضعت بالفعل خطة لطرح أسهمها بالبورصة عبر الاكتتاب العام بعد مناقشات دارت مع العديد من بيوت الخبرة العالمية ومستشارين ماليين دوليين ومحليين، والذين قدموا عروضاً للشركة وأدت دورها بتصنيفها، موضحاً أن اتصالات كانت على وشك التعاقد مع مؤسسات متخصصة لإدارة عملية الطرح إلا أن الأحداث السياسية والأوضاع التي شهدتها البلاد أدت إلى اتخاذ قرار بتأجيل عملية الطرح.

وتابع "عدنا لدراسة الموقف من خطة الطرح بالبورصة مع نفس المؤسسات المحلية والعالمية حاليًا"، وكشف رشدي عن وضع قائمة مختصرة من المستشارين الماليين العالميين والمحليين لبدء اختيار مديري عملية طرح أسهم لشركة اتصالات مصر للاكتتاب العام بالبورصة.

وأوضح أن الشركة حاليًا تدرس إطاراً زمنياً لتحديد مواعيد الاتفاق مع مديري الطرح والمستشارين القانونيين والتوقيت المناسب للطرح والحصة التي سيتم طرحها بالبورصة.

وأكد أن "اتصالات" مازالت تدرس الخيار الأفضل لطرح أسهمها بالبورصة والسوق المناسب لها سواء داخل البورصة المصرية أو خارجها، متوقعًا أن تنتهي الدراسة قريبًا خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرًا، في ضوء التفاؤل بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بما يؤثر إيجابيًا على قرار الطرح بالبورصة وفي إطار أجواء من العدالة والشفافية.

ولفت إلى أن دخول "اتصالات مصر" بالبورصة المصرية يتيح لها فرصاً تنافسية قوية بعد خروج فودافون وموبينيل ليجعلها الوحيدة من قطاع المحمول بالبورصة، ما يزيد من جاذبية أسهم الشركة للمستثمرين الأجانب والمصريين.

وأكد رشدي أنه لا يجب الارتكاز على ميزة واحدة لاتخاذ قرار الطرح ولكن يجب أيضا أن يرى المستثمر النتائج المالية القوية للشركة والخطط المستقبلية لتوسعاتها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون السوق مشجعاً للاستثمار، ما يحمي أسهمها من أي اضطرابات طارئة.