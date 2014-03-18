171 % نمو أرباح أرابتك وترقب توزيعات سخية للمساهمين

أعلنت اليوم أرابتك القابضة، الشركة الإماراتية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية الضخمة، عن نتائجها المالية 2013، حيث حققت صافي أرباح بلغت 377.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة 171% مقارنة بنتائج 2012.

وعلمت "العربية" من مصادر مطلعة أن شركة أرابتك ستعد بتوزيعات قياسية، تتضمن أسهم منحة، وتوزيعات نقدية.

وكانت شركة أرابتك قد حققت 139.2 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 2012، فيما بلغت إيراداتها 5659.9 مليون درهم.

وكان آخر العقود التي وقعتها أرابتك الإماراتية في مصر، حيث وقعت مشروعاً ضخماً اتفقت فيه مع القوات المسلحة على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بتكلفة 280 مليون جنيه بما يعادل 40.2 مليار دولار، وسيتم الانتهاء منه قبل عام 2020.