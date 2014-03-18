الشركات العائلية توفر 65% من الوظائف في الخليج

قالت شبكة منتدى ثروات للشركات العائلية إن حوالي 85-90% من القطاع الخاص تمتلكه الشركات العائلية.

وأضافت الشبكة في رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على سؤال "العربية نت"، أن 65% من الوظائف المتوفرة في منطقة الخليج تأتي من الأعمال العائلية، وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الشبكة أنه "لا توجد أي معلومات دقيقة حول حجم ثروات الأعمال العائلية بالمنطقة. فكل الأرقام المتوفرة ما هي إلا تكهنات تعتمد على عينات صغيرة ومعلومات عامة".

وقالت الشبكة: "هناك عائلات غنية جدا في دول الخليج ومن الصعب تحديد أي دوله بها أكبر عدد من تلك العائلات".

وفي سياق متصل كشف أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية السعودية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أمس أن استثمارات الشركات العائلية في المملكة تجاوزت 66 مليار دولار.

وكان الخبيران الاقتصاديان الدكتور عبداللطيف باشيخ والدكتور علي دقاق قد قدرا في دراسة سابقة أن الشركات العائلية عالميا تمثل 85% من الشركات المسجلة في العالم وتقوم بتشغيل ما بين 50-60% من الأيدي العاملة في العديد من الدول.

وذكرا أن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تمثل 80% من الشركات وتُسهم -وفقًا لتقديرات- بنسبة 40% من الناتج المحلي غير النفطي و50% من التشغيل في القطاع الخاص كما تسهم بنسبة 75% من استثمارات القطاع الخاص.

