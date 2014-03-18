مصر: عمومية "القلعة" تعتمد استكمال زيادة رأس المال

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية أمس استكمال إجراءات المرحلة الثانية من زيادة رأس مال الشركة الجاري تنفيذها حاليا من خلال الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة من أسهم زيادة رأس المال المصدر من 4.358 مليار جنيه الى 8 مليارات جنيه عن طريق الإيداع النقدي مع السماح باستخدام ديون المساهمين المستحقة الأداء قبل الشركة وذلك من خلال إجراء المقاصة بين الديون المستحقة الأداء للمساهمين قبل الشركة وبين قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب وبمراعاة ما ستسفر عنه مراجعة الجهة الإدارية لهذه الديون وعلى أن تكون الأولوية للتخصيص في هذه المرحلة لمكتتبي الإيداع النقدي وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تمت الموافقة على تعديل المهلة الممنوحة لأصحاب الحق في الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية لتصبح لا تقل عن 3 أيام وذلك بدلا من سبعة أيام على الأكثر.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية أمس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013، والميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013، وتقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013.

كما أقرت الجمعية المديونية المستحقة لمساهمي الشركة الثابتة بموجب الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013، وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة وشهادته في هذا الخصوص إضافة لاعتماد كافة التعاقدات والاتفاقيات السابق إبرامها بشأن تلك المديونيات وتقارير التقييم المعدة من المستشار المالي المستقل بهذا الخصوص.

وطلب مجلس إدارة الشركة بإرجاء التصويت على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013. لحين الانتهاء من القوائم المالية المجمعة وعرضها على المساهمين في جمعية عامة.

