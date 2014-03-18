"جنرال إلكتريك" تنتج أول "توربين غازي" في السعودية

قال المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة والمياه" ستيف بولز" إن الشركة ستنتج عبر مركزها في السعودية بحلول عام 2016 أول توربين غازي يعتمد على أفضل التقنيات في العالم.

وبين بولز على هامش تدشين المرحلة التوسعية الثانية لمركز الشركة العالمية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، أن جنرال إلكتريك، تعمل حالياً على إنتاج أكثر من 150 مكوناً مختلفاً من أجزاء توربينات "جنرال إلكتريك" الغازية من قبل موردين سعوديين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقامت الشركة بتدريب وتأهيل سعوديين ليكونوا قادة متمرسين في قطاع التكنولوجيا والتصنيع, كما أنها دشنت في سبتمبر الماضي" أكاديميّة جنرال إلكتريك للتقنيّة" بمحافظة الجبيل التي تستوعب في برامجها التدريبة 150 طالباً سنوياً.