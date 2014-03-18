"صفناد" و"فورميشن" تتعاقدان في مجال الرعاية الصحية

أعلنت شركة صفناد المحدودة وشركة فورميشن كابيتال (فورميشن) اليوم توقيع اتفاقية مشتركة لبيع جزء من استثماراتهما العقارية في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.05 مليار دولار أميركي، وتتألف العقارات المباعة من 8500 سرير في 43 منشأة علاجية متخصصة في الرعاية المساندة و37 مركزاً تمريضياً تخصصياً لشركة نورث ستار ريالتي فاينانس (المعروفة في بورصة نيويورك بالرمز NRF).

واستحوذت الشركتان على العقارات خلال الثلاث السنوات الماضية. وتأتي الشراكة على اعتبار صفناد شركة استثمار رائدة دولياً في قطاع الاستثمارات وأسواق المال العالمية وشركة فورميشن مؤسسة متخصصة في إدارة الاستثمارات الخاصة في مجال خدمات الرعاية الصحية ومراكز التمريض ومرافق رعاية كبار السن.

وقال كمال باحمدان، الرئيس التنفيذي لشركة صفناد: "شركة صفناد بصفتها المستثمر الأساسي، بالتعاون مع شركة فورميشن كابيتال، قامت بالاستحواذ على مجموعة عقارات ومراكز رعاية صحية متخصصة في الولايات المتحدة. وبينما يحقق هذا التخارج الجزئي من هذا الاستثمار عائداً استثمارياً مجزياً ويمثل نجاحاً كبيراً لنا، فهو شهادة على نجاح استراتيجيتنا بهذا القطاع الاستثماري. سنواصل الاستكشاف عن المزيد من فرص الاستثمار بفاعلية في هذا القطاع مع السعي لتعظيم قيمة الأصول القائمة، وهذا أمر متسق مع استراتيجية الشركة".

وقال بريان بكويث، الرئيس التنفيذي لشركة فورميشن كابيتال: "بوصفنا شركة استثمار نشطة لأكثر من عقد من الزمان في مجال خدمات الرعاية الصحية ما بعد المراحل الحرجة ومرافق رعاية كبار السن وعقارات الرعاية الصحية يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي تظهر تركيزنا المشترك مع شركة صفناد على بناء القيمة المضافة لشركائنا من المستثمرين".