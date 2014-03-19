آبل وسامسونغ تحصدان 88% من أرباح الهواتف بـ6 سنوات

كشف تحليل لسوق الإلكترونيات الاستهلاكية عن سيطرة شركتي "آبل" و"سامسونغ" على نحو 88% من الأرباح الصافية لسوق الهواتف خلال السنوات الست الأخيرة.

وأوضح المحلل الأميركي، هوراشي ديديو، أن الأرباح الصافية لسوق الهواتف خلال آخر ست سنوات بلغت 215 مليار دولار أميركي، كانت لشركتي "آبل" و"سامسونغ" نسبة 87.9% منها، إلا أن "آبل" كانت لها النسبة الأكبر من الأرباح.

وقال المحلل، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "آبل" سيطرت على نسبة 61.8% من أرباح سوق الهواتف خلال آخر ست سنوات، تلتها "سامسونغ" بنسبة 26.1% من إجمالي الأرباح.

وأضاف "هوراشي" أن شركة "نوكيا" حلت بالمرتبة الثالثة خلف "آبل" و"سامسونغ"، حيث حققت 9.5% من إجمالي الأرباح من سوق الهواتف خلال نفس الفترة، فيما حلت "إتش تي سي" في المرتبة الرابعة بنحو 2.8% من الأرباح.

وجاءت شركة RIM الكندية، "بلاك بيري" حالياً، في المرتبة الخامسة بنسبة قدرت بنحو 1.9% فقط من الأرباح الصافية لسوق الهواتف، تلتها "إل جي" بنسبة 1.2%.

وأشار "هواشي" إلى أن شركة "سوني" لم تنجح في تحقيق أي أرباح حتى الآن، ومنذ ست سنوات، من سوق الهواتف، إلا أنها لم تحقق خسائر ملحوظة، على عكس "موتورولا" التي سجلت معدل خسارة قدر بنحو 2.8% نظراً لتجاوز مصاريف الشركة للعائدات.

ويأتي ذلك التحليل ليعزز الإحصائيات التي تؤكد سيطرة شركتي "سامسونغ" و"آبل" على نحو نصف مبيعات سوق الهواتف الذكية، حيث بلغت نسبة شحنات "سامسونغ" من الهواتف الذكية خلال 2013 نحو 31.3% من إجمالي الشحنات، فيما بلغت نسبة "آبل" 15.3%.