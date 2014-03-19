الاتصالات السعودية تخارجت من السوق الإندونيسية تماما

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن إتمام بيع كامل حصتها في شركة بي تي أكسيس تيليكوم إندونيسيا (أكسيس) الى شركة بي تي أكس ال أكسياتا تي بي كي (اكس ال).

وبحسب إفصاح أرسلته الشركة الى سوق الأسهم السعودية، تملك الاتصالات السعودية حصة قدرها 80.10% بشكل مباشر، وحصة قدرها 3.725% بشكل غير مباشر في أكسيس، وباعت هذه الحصص الى شركة اكس ال، وهي احدى شركات الاتصالات الكبرى في سوق الاتصالات الإندونيسية.

وجرى تقييم شركة أكسيس بقيمة 865 مليون دولار، أي ما يعادل 3,243 مليون ريال تقريبا مقابل 100% من أسهم الشركة دون أن يتضمن التقييم الالتزامات والنقدية بحيث تستخدم متحصلات البيع لسداد ديون شركة أكسيس للمقرضين والدائنين الرئيسين.

ومع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في اندونيسيا، أعلنت الاتصالات السعودية اليوم عن إتمام عملية بيع كامل حصتها في شركتها التابعة في إندونيسيا بي تي أكسيس تيليكوم (أكسيس) وتسديد جميع مستحقات المقرضين والدائنين وبذلك تتخارج شركة الاتصالات السعودية بشكل تام من السوق الاندونيسية.

تجدر الإشارة الى أن شركة الاتصالات السعودية أعادت تصنيف استثمارها في شركة أكسيس كأصول محتفظ بها للبيع في 30 يونيو 2013، كما أن الأثر المالي الإضافي الناتج عن إتمام هذه العملية ليس له أهمية تذكر على شركة الاتصالات السعودية.