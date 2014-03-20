بنوك عالمية تتسابق لتقديم مشورة طرح "الأهلي" السعودي

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ إن بنكي "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" مهتمان بلعب دور المستشار المالي في الطرح المرتقب لـ15% من البنك الأهلي التجاري في السعودية.

وقالت المصادر إن البنكين يسعيان لتحقيق ذلك بالتعاون مع بنوك محلية، بينها السعودي الفرنسي والخليج الدولي، وأضافت المصادر أن الأهلي طلب من البنوك إرسال عروضها لإدارة الطرح الأولي.

ومن المتوقع أن يجمع أول طرح أولي لبنك سعودي منذ 2008 مبلغ 16 مليار ريال، بحسب الرياض كابيتال، وهو أعلى من مبلغ 15 مليار ريال الذي جمعه اكتتاب الاتصالات السعودية في عام 2002.