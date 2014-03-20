قرض حسن للشركة السعودية للكهرباء بـ49 مليار ريال

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها، اليوم الخميس، 19 مرسوماً ملكياً بمنحها قرضاً حسناً بمبلغ 49 مليار ريال لتمويل مشاريع كهربائية.

وأضافت الشركة في بيان نُشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن القرض سيكون وفق اتفاقية ستبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد الشيحة، قال في تصريح له قبل أيام إن الشركة ستضيف 18 ألف ميغاواط و234 محطة تحويل جديدة وأكثر من 20 ألف كيلومتر من الخطوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 247 مليار ريال (ما يعادل 65.8 مليار دولار)، خلال الأربع سنوات المقبلة، بهدف مقابلة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

وتوقع المهندس الشيحة أن يتم توصيل الخدمة الكهربائية لنحو مليوني مشترك جديد خلال نفس الفترة، فيما تسعى الشركة جاهدة لتوطين معظم ما يتعلق بهذه المشاريع من حيث التقنية والتصاميم والكوادر البشرية وإنتاج المواد محلياً.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء كان قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013 تبلغ 547 مليون ريال بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد تمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.