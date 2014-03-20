مصر.. عمومية عامر غروب تناقش اليوم توزيع الأرباح

تعقد مجموعة عامر القابضة "عامر غروب" اجتماع الجمعية العامة العادية، اليوم الخميس، وذلك للنظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والتصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وتنظر العمومية في التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة، وحساب الأرباح والخسائر من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتجديد للمجلس الحالي.

وتناقش الجمعية التصديق على توزيع جزء من حساب الأرباح المرحلة في 31 ديسمبر 2012 في القاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2013، ووفقا لمشروع التوزيع المقدم من مجلس إدارة الشركة بواقع 3 قروش للسهم نقدا، إضافة إلى نصف سهم مجاني لكل سهم والمعتمد من مراقب حسابات الشركة.

من ناحية أخرى، تناقش الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة بمبلغ قدره 182381786 جنيها مصريا عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية موزعة من الأرباح المرحلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 والظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وتنظر الجمعية في تعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة، وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق للأسهم وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والبورصة لتحديد المواعيد.